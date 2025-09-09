Allerta Meteo, maltempo molto più serio del previsto: è allarme per domani! Scuole chiuse già nel primo giorno di apertura! Ed è SOS per Toscana, FVG, Slovenia e Croazia!

Il maltempo che domani, mercoledì 10 settembre, colpirà l’Italia sarà così pesante che la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione in cinque Regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia). Se ci fossero le scuole aperte, molti comuni (anche grandi e importanti come Roma, Perugia, Trieste) avrebbero scelto di chiudere le scuole. Ma siamo ancora al 10 settembre e invece domani, proprio domani, è il giorno in cui le scuole apriranno per la prima volta in stagione in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e in provincia di Trento (a Bolzano hanno già aperto ieri). In Friuli Venezia Giulia si tornerà in classe dopodomani, giovedì 11 settembre. Maltempo permettendo, perchè la notte prima sarà stata terribile in tutta la Regione.

Utilizziamo il raffronto scolastico solo perchè rende l’idea dell’impatto del meteo sulla vita di tutti i giorni. E quindi consente di comprendere meglio il livello di rischio e di allarme. Quella che sembrava una normale perturbazione atlantica, in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli è diventata qualcosa di più: un violento ciclone che porterà maltempo molto estremo nel nostro Paese. E’ alto il rischio di pesanti alluvioni, ma anche di grandine e tornado, sul Centro/Nord: Toscana, Lazio e Umbria saranno tra le aree più colpite, dopo i fenomeni estremi che già oggi hanno duramente colpito la Toscana nelle prime ore del mattino e poi nel primo pomeriggio.

Ma attenzione anche al Nord, come vediamo nella mappa a corredo dell’articolo, forti piogge e temporali colpiranno Piemonte e Lombardia al Nord/Ovest, e tutto il territorio del Triveneto, in modo particolare nell’alto Adriatico tra Veneto (già dal mattino) e Friuli Venezia Giulia (molto forte in serata), in modo estremamente intenso. La fase clou del maltempo sarà proprio in serata al Nord/Est, nelle zone di confine con la Slovenia dov’è alto il rischio di un’alluvione disastrosa con oltre 200mm di pioggia su aree molto vaste ed estese. Le piogge torrenziali interesseranno anche la Croazia, mentre contestualmente il maltempo si sposterà anche al Centro/Sud (dove la Sardegna verrà duramente colpita sin dal mattino), giungendo entro sera su Campania e Sicilia occidentale.

Giovedì 11 settembre il fronte temporalesco arriverà proprio al Sud, come illustriamo in modo dettagliato nel video di seguito:

