Allerta Meteo Protezione Civile, forte ondata di maltempo sull’Italia: allarme arancione in 5 regioni

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il Centro-Sud, con fenomeni localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre, allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 9 settembre 2025

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, pianura veneta e settori meridionali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e della Toscana e su Sardegna, Marche, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo su Sardegna, Toscana e zone montuose del Nord-Est; valori localmente elevati su Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 settembre 2025

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a molto elevati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Liguria centro-orientale, Lombardia, resto Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, settori appenninici di Marche, Abruzzo e Molise e sulla Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Nord e, in serata, su Puglia settentrionale, resto Campania, e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo al Nord e da sensibile a marcato al Centro; in lieve aumento al Sud, con valori localmente elevati su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: tendenti a localmente forti dai quadranti meridionali su tutto il Centro-Sud, specie settori costieri e appenninici, in graduale rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio-sera, a partire dalla Sardegna.

Mari: tendenti a molto mossi Mare e Canale di Sardegna, Tirreno centro-settentrionale e meridionale settore ovest, il Mar Ligure, l’Adriatico al largo e lo Stretto di Sicilia in serata.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 11 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico di Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori montuosi del Triveneto, resto del Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Centro-Nord e sensibile calo al Sud.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulle regioni centro-meridionali, specie Sardegna settentrionale, versante tirrenico e settori appenninici.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali.

