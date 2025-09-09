Allerta Meteo, Aeronautica Militare: “forti temporali in 12 regioni, maltempo eccezionale in una regione”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco” in numerose regioni, con particolare attenzione ad una regione, dove sono attesi “quantitativi di precipitazione ed intensità” eccezionali. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 9 settembre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 09/09/25. Persistono fino alla serata di domani mercoledì 10 settembre 2025 precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco sulla Toscana. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco: dalla sera di oggi, martedì 9 settembre 2025 e fino alla sera di domani mercoledì 10 settembre 2025 su Piemonte e Lombardia , specie parte settentrionale;

e , specie parte settentrionale; dalle prime ore di domani mercoledì 10 settembre 2025 e fino alla sera di domani mercoledì 10 settembre 2025 su Trentino-Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna , Liguria di levante, Umbria , Sardegna e Lazio , con quantitativi di precipitazione ed intensità dei fenomeni che, su quest’ultima regione , potranno assumere carattere di eccezionalità ;

, , , , di levante, , e , con di precipitazione ed dei fenomeni che, , potranno assumere carattere di ; dal pomeriggio di domani mercoledì 10 settembre 2025 e fino alla serata di dopodomani giovedì 11 settembre 2025 sulla Campania. I sopra citati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

