Allerta meteo PRETEMP: rischio temporali intensi e nubifragi tra Nord-Ovest e Tirreno, le regioni coinvolte

Un saccatura atlantica in media-alta troposfera, nel processo di cut-off, sarà posizionata tra Francia e penisola Iberica determinando un avvezione di masse d’aria umide ed instabili in direzione del centro-nord Italia. Un fronte freddo attraverserà il Nord Italia e parte delle regione centrali. Un livello 2 è stato emesso su alto Piemonte, parte della Lombardia Nord-Occidentale, parte della Liguria di Levante e Toscana per forti piogge convettive. Sulla costa ligure e toscana sono anche possibili forti raffiche di vento convettive e trombe marine. Un livello 1 più ampio è stato emesso per piogge intense convettive e grandinate su Sardegna, resto del Nord-Ovest e parte del Mar Tirreno. Sulla costa occidentale sono possibili forti raffiche di vento convettive nella prima parte di giornata. E’ quanto si legge nelle previsioni PRETEMP.

I dettagli sulle previsioni

Un esteso fronte freddo approccerà le regioni di NW tra nottata e mattinata. Masse d’aria ad elevata instabilità (MUCAPE >2.0 k j/kg) tra mar Ligure e Mar Tirreno. Sull’alto Piemonte e Liguria si prevede convezione per sollevamento orografico prima dell’arrivo del fronte, complice una accelerazione dello scirocco. Mentre sulla Liguria i temporali dovrebbero sbloccarsi abbastanza presto per l’arrivo del fronte, sull’alto Piemonte e vicina Lombardia i rovesci convettivi, a tratti temporaleschi, potrebbero persistere con fasi di intensificazione e attenuazione per tutta la giornata. Questo ha suggerito di emettere un livello 2 per piogge intense in questa zona. In serata l’ingresso di aria fredda in quota potrà favorire lo sviluppo di temporali sul Piemonte e forse sulla Liguria, associati a qualche grandinata di piccole-medie dimensioni.

L’avvicinamento del fronte freddo potrà andare a formare un esteso QLCS sul Mar Mediterraneo. Dato l’aumento dello shear verticale 0-6km nell’intervallo di 20-25 m/s e in seno di un low level jet di scirocco perpendicolare al presunto QLS, saranno possibili raffiche di vento convettive intense-severe associate alla linea convettiva. Il sistema frontale con lo spostamento verso ESE tenderà a rendere più mobili i temporali sulla Liguria. Sulla Toscana/Lazio i temporali potranno invece essere maggiormente insistenti. Tra Isola D’Elba e costa Toscana l’instaurazione di un boundary orografico tra i flussi di scirocco e quelli di Libeccio e l’aumento di forzante dinamica potranno sostenere lo sviluppo di un sistema back-building. Temporali autorigeneranti saranno possibili anche sull’Alta Toscana fino a parte della Liguria di Levante. Sono possibili un paio di episodi con >150 mm/6 ore.

Sulla Sardegna nord-occidentale potrebbe giungere una parte del QLCS generato dal fronte nella prima parte di giornata, associato a forti raffiche di vento convettive. Nel pomeriggio altri temporali potranno svilupparsi nelle aree interne in spostamento verso est, eventualmente associati a qualche grandinata, anche di medie dimensioni. Nella seconda parte di giornata sono attesi temporali forse anche di forte entità sul Mar Tirreno, dove c’è maggior CAPE. Le condizioni cinematiche e termodinamiche sono propense al sostentamento di MCS/ locali supercelle. I temporali dovrebbero comunque rimanere in mare e non coinvolgere la terraferma, se non marginalmente.

