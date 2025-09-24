Allerta Meteo, profumi d’inverno sul Nord Italia: freddo anomalo, neve a bassa quota e grandine in pianura! Giornata storica a settembre!

L’aria fredda è arrivata, puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni meteo dei giorni scorsi. Dopo il maltempo provocato dalla tempesta equinoziale che tra lunedì e martedì ha flagellato il Centro/Nord Italia e, seppur in modo isolato, anche alcune zone del Sud (vedi Ischia), oggi sono arrivati i nuclei d’aria fredda di origine artica e la situazione è ulteriormente cambiata. Se nei giorni scorsi eravamo piombati improvvisamente in autunno, oggi al Nord c’è un sapore addirittura d’inverno. Un inverno eccezionalmente precoce, con condizioni meteo da autunno inoltrato (fine ottobre o addirittura inizio novembre).

E invece siamo ancora a fine settembre, neanche negli ultimissimi giorni del mese. Nella terza decade sì, ma ancora non siamo al 30 settembre e neanche al 29 e neanche al 28 o al 27. Eppure il clima fa le bizze, dando l’idea dell’inverno che verrà. Da Torino a Milano, la temperatura si mantiene sui +15°C in pieno giorno con forte maltempo, grandine forte e abbondante in pianura Padana non solo in Piemonte e Lombardia ma anche in ampie aree di Veneto ed Emilia Romagna. Spettacolare l’immagine del satellite in tempo reale con i cumulonembi che infuriano sul Nord, in un contesto di instabilità spiccata e diffusa anche al Centro/Sud:

E il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore e, senza sosta, nei prossimi giorni. Tutti i dettagli nel video di seguito:

