Maltempo, alluvione lampo sconvolge Ischia: piogge eccezionali, oltre 70 mm in un’ora | DATI

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto questa mattina sull’isola di Ischia, con un’intensità che in poco più di un’ora ha scaricato quantità di pioggia eccezionali. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, a Casamicciola in appena 60 minuti sono caduti 76 millimetri di pioggia, un volume paragonabile a quello che, in tempi più prolungati, aveva provocato la frana del 26 novembre 2022. Non meno impressionanti i valori registrati dagli altri pluviometri: 62,5 millimetri a Ischia Porto e 44,8 a Piano Liguori. Ancora assenti i dati ufficiali da Forio, dove si segnalano i danni più gravi: scantinati e depositi invasi dall’acqua, auto e scooter sommersi o trascinati via, soprattutto nelle zone di Monterone e Citara.

Momenti di apprensione anche sul fronte scolastico. Alla scuola dell’infanzia Marconi di Ischia Porto la pioggia ha penetrato il tetto, costringendo all’evacuazione immediata dei bambini e generando attimi di panico. Sempre a Ischia Porto, alcune aule del liceo Buchner sono state allagate: gli studenti sono stati dapprima radunati in palestra, poi rimandati a casa.

Numerosi i disagi alla viabilità: tombini saltati in più punti dell’isola, corsi d’acqua improvvisati che hanno invaso strade e piazze, compreso il corso principale di Lacco Ameno e diverse zone di Casamicciola. A Forio, il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici comunali – alcuni dei quali allagati – oltre che di impianti sportivi, parchi e cimiteri.

Sul posto sono in azione le squadre comunali, i vigili del fuoco e i tecnici dell’azienda idrica per liberare le strade dall’acqua e riportare le abitazioni alla normalità. Un lavoro che, secondo le autorità, richiederà ancora diverse ore.

Anche Procida è stata interessata dal maltempo, seppur con intensità minore. Si sono comunque registrati tombini saltati, piccoli allagamenti e veicoli trascinati dall’acqua. Alcuni problemi di drenaggio hanno interessato il canale di San Leonardo, ma la situazione è rientrata già in tarda mattinata.

Oltre ad Ischia, sono stati registrati problemi anche a Capri. “Una bomba d’acqua a investito l’isola di Capri con allagamento di negozi e depositi nelle zone centrali e di alcune case e siti turistici nelle zone periferiche. Si registrano alcuni danni all’asfalto della strada provinciale di Marina Grande e sollevamento di tombini in varie zone“, riferisce all’Adnkronos il sindaco di Capri, Paolo Falco. “Al momento non si registrano danni a persone“, ha aggiunto il sindaco di Capri.

