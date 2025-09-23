Ischia travolta dal maltempo: l’isola sott’acqua, strade come fiumi e auto sommerse | FOTO

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola di Ischia, trasformando le strade in fiumi, causando allagamenti diffusi e generando apprensione tra i residenti. Colpiti anche gli istituti scolastici. Al liceo Buchner un’aula è stata invasa dall’acqua, costringendo studenti e insegnanti a interrompere le lezioni e a lasciare l’edificio. Momenti di paura si sono registrati alla scuola dell’infanzia del plesso Marconi, dove l’acqua ha invaso i locali durante il nubifragio,.

Il Comune di Forio ha diffuso un avviso urgente invitando i cittadini a restare a casa e a limitare gli spostamenti solo a situazioni di reale necessità. Particolarmente colpita la zona del Fango, a Lacco Ameno, dove un fiume d’acqua ha invaso il centro abitato intrappolando diverse automobili. Lungo corso Angelo Rizzoli la pioggia è scesa come un torrente in piena, mentre a Piazza Bagni, a Casamicciola – già segnata dalla frana del 2022 – si registrano nuove criticità.

Disagi anche a Ischia Porto. A Monterone diverse auto sommerse dall’acqua fino al cofano, tra cui vetture dei Carabinieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.