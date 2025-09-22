Allerta Meteo Protezione Civile, il Ciclone Calvin insiste sull’Italia: allarme arancione in 3 regioni

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese, continuerà a portare masse d’aria umide e instabili, interessando, fra oggi e domani, le regioni settentrionali, poi quelle centrali e parte di quelle meridionali, con fenomeni localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria e Lazio, in estensione dalla notte alla Campania e poi a Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Atteso, per la giornata di domani, il persistere precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche su Piemonte, Lombardia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 settembre, allerta arancione meteo-idro in Lombardia, Veneto e Lazio. Valutata, inoltre, allerta gialla sui restanti settori delle tre regioni, su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo, e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia nord-occidentale, Toscana, Lazio settentrionale e Umbria occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, di Umbria e Lazio, su Marche, Sardegna e Abruzzo occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione su Nord, Toscana e sulla Sardegna.

Venti: localmente forti meridionali su settori appenninici settentrionali, Sardegna orientale, Liguria, coste di Toscana e Lazio settentrionale e Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e localmente il Tirreno centro-meridionale ed il Mare e Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio centro-meridionale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati fino a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, resto del Triveneto, Piemonte settentrionale, Toscana meridionale e resto del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord e della Campania, su Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su tutte le regioni centrali e su Campania e Puglia settentrionale.

Venti: localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e coste tirreniche, tendenti a forti settentrionali sulla Sardegna occidentale.

Mari: tendente a molto mosso il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord e su Sicilia, Campania, Calabria tirrenica e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in diminuzione su tutto il Paese, localmente sensibile.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, tendenti a forti occidentali su coste di Toscana e Lazio e settori appenninici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e dal pomeriggio il Tirreno centro-settentrionale.

