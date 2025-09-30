Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e temporali in arrivo al Centro-Sud

Un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale interesserà nelle prossime ore il nostro Paese e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Sud, specialmente su settori adriatici e Sicilia, con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 30 settembre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specialmente sui settori costieri e sulla Sicilia, specialmente sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre, allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo e su parte di Marche ed Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 settembre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Marche, Abruzzo, Molise, settori orientali di Lazio ed Umbria e sulla Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti adriatici di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e sui settori centro-occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Centro-Sud, ad eccezione di Toscana e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna orientale, resto di Emilia-Romagna, Piemonte occidentale, Lombardia orientale e settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Venti: tendenti a forti settentrionali sull’alto versante adriatico, su Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, in estensione a Sardegna e Sicilia.

Mari: molto mosso l’Adriatico settentrionale; tendenti a molto mossi dal pomeriggio l’Adriatico centrale, il Mar Ligure al largo, il Mare e il Canale di Sardegna e dalla serata il Tirreno settentrionale e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia e Sicilia;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo sulle regioni centro-meridionali peninsulari.

Venti: forti settentrionali su tutte le regioni del Centro-Sud e sulla Romagna, con raffiche di burrasca su settori adriatici, appenninici e ionici.

Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati l’Adriatico, lo Ionio ed il Tirreno occidentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: