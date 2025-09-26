Allerta Meteo Protezione Civile, sabato di forte maltempo da Nord a Sud: allarme arancione in una regione

Una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del Sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 27 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 27 settembre, allerta arancione su un settore di Lombardia e allerta gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte di Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 settembre 2025

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, si restanti settori di Piemonte e Lombardia e su Valle d’Aosta, settori di entroterra e centro-orientali della Liguria, Triveneto, Emilia occidentale, alta Toscana, Sardegna orientale e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Sicilia orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte e Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 settembre 2025

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sul versante meridionale e settori orientali della Sicilia e sulla Calabria meridionale; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria e su Piemonte settentrionale e orientale, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana, Marche, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Basilicata occidentale e meridionale, Sardegna orientale e settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Piemonte settentrionale, settori occidentali e meridionali della Lombardia, settori pianeggianti dell’Emilia-Romagna, Marche e citati settori abruzzesi, generalmente deboli sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Calabria e Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 settembre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria orientale, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio orientale, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui versanti adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia garganica, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in rialzo anche sensibile al Nord, in diminuzione anche sensibile sul medio versante adriatico e su Puglia, Basilicata e Campania.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

