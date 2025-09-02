Alluvione in Liguria, disastro in Val Fontanabuona: esondato il torrente Lavagna a San Colombano Certenoli | FOTO

MeteoWeb

Le piogge torrenziali e incessanti della notte hanno travolto la Liguria, generando una pesante alluvione in Val Fontanabuona. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per frane e allagamenti. Esondato il torrente Lavagna a San Colombano Certenoli: qui sono state evacuate nella notte diverse persone nella zona di Prato Officioso. Risulta isolato il Comune di Lorsica (GE) da 3 frane, altrettanta situazione per Favale di Malvaro (GE). L’allerta meteo gialla, in vigore da ieri pomeriggio nel centro levante della Liguria, è terminata alle 6 di questa mattina sull’area genovese, lasciando uno strascico di danni e allagamenti specialmente nell’entroterra. Le piogge più intense si sono registrate proprio in Val Fontanabuona e in Val d’Aveto. Dopo aver colpito fortissimo ieri pomeriggio il Savonese, l’ondata di maltempo era arrivata, abbondante, già in serata nel ponente della città metropolitana di Genova, provocando allagamenti e disagi.

In programma un sopralluogo dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone oggi a San Combano Certenoli con il sindaco Carla Casella, i rappresentanti della Città Metropolitana di Genova e dei Comuni del territorio per fare il punto della situazione relativa alla viabilità, a eventuali disagi e criticità dopo il maltempo delle ultime ore.

