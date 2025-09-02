Maltempo, Liguria “ostaggio” di un temporale autorigenerante “V-shaped”: DATI pluviometrici impressionanti

MeteoWeb

La struttura temporalesca che ha imperversato in Liguria è in allontanamento: il fronte ha attraversato tutta la regione, e il radar al momento piogge in atto soltanto nello Spezzino. In circa 14 ore il temporale autorigenerante “V-shaped” è stato capace di far misurare in 7 diverse località intensità orarie superiori ai 100 mm (ossia 100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno). In 60 minuti caduti 146,6 mm a Croce Orero, 130,8 a Mele, 112,4 sul Turchino, 111,6 a Ellera-Foglietto, 110,4 a Monte Penello, 102,2 mm a Pian dei Ratti e 101,4 a Montagna nel Comune di Quiliano, riporta Arpal.

Anche le cumulate sulle 24 ore sono state molto abbondanti, e riflettono la natura temporalesca dell’evento, che ha concentrato in poco tempo il totale giornaliero: Monte Penello 232,6 mm, Mele 223 mm, Croce Orero 213,6, Turchino 194 mm, Madonna delle Grazie 187,2 mm, Loco Carchelli 180 mm, Montagna 178 mm.

L’intensità delle precipitazioni ha portato a repentini innalzamenti dei torrenti interessati, causando il superamento della seconda soglia di guardia nella zona dell’Entella e in val d’Aveto. L’allerta gialla per temporali terminerà sul levante della regione (Zone C ed E) alle 13.00.

