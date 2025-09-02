Maltempo, piogge torrenziali tra Emilia-Romagna e Liguria: esondato l’Aveto a Cabanne, allerta per il fiume Trebbia

MeteoWeb

Settembre è iniziato ieri all’insegna di un nuovo peggioramento al Nord/Ovest, in estensione al Nord/Est e nelle zone tirreniche e interne del Centro/Sud. Per quanto riguarda la Liguria, la struttura autorigenerante che ha vagato ieri tra Genovese e Savonese si è spostata nella notte verso Levante, portando nelle zone interessate piogge tra forti e molto forti. L’allerta gialla per temporali sul centro ponente terminerà alle 6, mentre sul levante della regione (Zone C ed E) alle 13. In Zona A bassa probabilità di forti temporali.

Nel Levante ligure le piogge torrenziali della notte hanno provocato frane, allagamenti e disagi diffusi nell’entroterra, con strade interrotte e piccoli centri rimasti isolati. In Val d’Aveto la SS586 è stata interrotta sopra Campori, con i vigili del fuoco subito intervenuti sul posto. A Cabanne si è registrata un’interruzione della corrente elettrica, mentre il passo della Scoglina è stato chiuso per uno smottamento.

In Val Fontanabuona, già intorno a mezzanotte, risultavano allagate alcune aree tra cui Cicagna e Calvari. La Protezione Civile e i Vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati. Il torrente Aveto è tracimato a Cabanne e a Rezzoaglio Basso, con l’acqua che ha invaso diverse zone. Aumentato nella notte anche il livello di Lavagna ed Entella.

L’ultimo aggiornamento di Arpal ha riportato in un’ora 146,6 mm a Croce Orero e 102,2 mm a Pian dei Ratti. La persistenza delle precipitazioni ha portato ad un innalzamento significativo del livello idrometrico del Trebbia a Rovegno.

In Emilia-Romagna, la prefettura di Piacenza ha infatti comunicato l’innalzamento del livello idrometrico del fiume Trebbia che ha superato la soglia 3: ha raggiunto, infatti, il livello di 3,29 metri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile regionale.

