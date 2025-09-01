Alluvione in Liguria, l’allarme si sposta nel Genovesato: rischio esondazioni a Genova, allagamenti a Campomorone | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le copiose piogge in corso da alcune ore sulla Liguria, a causa di un violento temporale autorigenerante che dal Savonese si è spostato sul Genovesato, hanno provocato l’ingrossamento di diversi fiumi e torrenti, tra cui il Leira, che è prossimo alla soglia di allarme rosso a Genova Voltri. La Protezione Civile del Comune di Genova ha emanato un avviso di attenzione e massima prudenza per la zona di Voltri e Prà (Leiro, Branega e San Pietro), chiedendo ai cittadini di evitare spostamenti per possibile esondazioni.

A causa del maltempo che sta interessando a Genova il Ponente cittadino e la Valpolcevera e del previsto innalzamento del livello delle acque, tutte le passerelle pedonali e i ponti sui rii Branega e Leira sono stati chiusi in via precauzionale per rischio esondazione. Sono state allertate tutte le pattuglie della Polizia locale a disposizione, con agenti che stanno procedendo al monitoraggio costante dei rii e dei torrenti del Ponente e della Valpolcevera, in stretta collaborazione con la Protezione Civile e gli altri enti competenti. La decisione è stata presa al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di pericolo legate al possibile straripamento dei corsi d’acqua, rende noto il Comune.

Allagamenti e locali esondazioni sono in atto anche a Campomorone, a nord di Genova.

Incredibili gli accumuli pluviometrici registrati finora che nel Genovese superano già i 200mm: 220mm a Masone – località San Pietro, 194mm a Genova Fabbriche, 188mm a Ceranesi, 184mm a Tramontana Voltri, 167mm a Savona – Santuario, 155mm a Cadibona, 148mm a Masone – località Vallechiara, 138mm a Genova Pra, 122mm al Passo del Faiallo, 109mm a Pietralavezzara.

Maltempo Liguria, la situazione del Leira a Voltri

Forti piogge in Liguria, la situazione del torrente Leira in località Crovi

Maltempo Liguria, allagamenti a Campomorone (GE)

