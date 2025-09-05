Arriva la notte della Luna rossa, il satellite si tingerà dei tramonti della Terra

Durante la totalità dell'eclissi in arrivo, la Luna assumerà il caratteristico colore rosso che le ha valso il soprannome di "Luna di Sangue"

Il 7 settembre 2025 il cielo italiano offrirà uno degli spettacoli più affascinanti e misteriosi che la natura possa regalare: un’eclissi totale di Luna. In poche ore, il nostro satellite passerà dall’abituale candore argenteo a un rosso intenso e quasi irreale, un fenomeno che da sempre colpisce l’immaginazione e che nel linguaggio popolare è stato ribattezzato “Luna di Sangue”. Per i nostri antenati era un presagio, un segno divino o un avvertimento celeste; per gli astronomi moderni, invece, è una finestra privilegiata per osservare le leggi dell’ottica atmosferica all’opera su scala planetaria. Durante la totalità, infatti, la Luna non sparisce: al contrario, si accende di una luce che non le appartiene, riflettendo i raggi del Sole che, deviati e filtrati dall’atmosfera terrestre, la raggiungono perfino dentro il cono d’ombra. Uno spettacolo suggestivo, che unisce estetica e scienza, emozione e rigore fisico, e che nel 2025 sarà reso ancora più speciale dal fatto che la Luna si troverà vicina al perigeo, apparendo più grande e imponente del solito nel cielo.

 

Ombre e geometria celeste

Un’eclissi di Luna avviene quando la Terra si interpone tra Sole e Luna, proiettando nello Spazio un cono d’ombra. Questo cono ha 2 parti:

  • la penombra, dove il Sole è solo parzialmente oscurato, e
  • l’ombra, dove la luce solare diretta non arriva affatto.

Quando la Luna entra nell’ombra, ci aspetteremmo che scompaia nel buio. Eppure, non accade: al contrario, si accende di un rosso più o meno intenso.

Credit Scientific Visualization Studio NASA

Perché la Luna diventa rossa

Il responsabile è l’effetto filtro dell’atmosfera terrestre. La nostra atmosfera piega (rifrazione) e filtra la luce del Sole, lasciando passare solo alcune lunghezze d’onda.

  • Le componenti blu e viola vengono disperse in tutte le direzioni dal fenomeno noto come diffusione di Rayleigh: è lo stesso motivo per cui il cielo di giorno appare azzurro;
  • Le bande verdi e gialle vengono attenuate dall’assorbimento dell’ozono (le cosiddette bande di Chappuis);
  • Rimangono così le tonalità più calde, dal rosso all’arancione, che riescono a superare l’atmosfera e a illuminare la Luna anche quando è dentro l’ombra della Terra.

In pratica, durante la totalità, la Luna non brilla di luce propria ma riflette i tramonti e le albe di tutto il pianeta visti contemporaneamente.

Non tutte le Lune rosse sono uguali

Il colore varia a seconda dello stato dell’atmosfera terrestre:

  • dopo grandi eruzioni vulcaniche, ad esempio, le eclissi possono apparire insolitamente scure e brune;
  • con un’atmosfera limpida, invece, la Luna assume un rosso brillante, a volte tendente al rame.

Gli astronomi classificano queste differenze con la scala di Danjon, da 0 (Luna quasi invisibile) a 4 (rosso vivo e brillante).

La “Luna di Sangue”: tra mito e scienza

Il termine “Luna di Sangue” è di origine popolare e poetica, non scientifica: descrive l’impressionante tonalità che il nostro satellite assume durante la totalità. Antiche culture leggevano in questo fenomeno segni divini o presagi; oggi sappiamo che si tratta di pura fisica atmosferica. Il fascino rimane però immutato: vedere la Luna diventare rossa nella notte è un’esperienza che lega osservazione e meraviglia.

L’appuntamento del 7 settembre 2025

In Italia, l’eclissi sarà visibile nella seconda parte, sorgerà già eclissata, ecco gli orari:

  • 17:30 – inizio fase penombrale
  • 18:30 – ingresso nell’ombra terrestre
  • 19:30 – 20:30 – fase di totalità, con la Luna rossa
  • 20:10 – momento di massima oscurità
  • 23:00 – termine dell’eclissi

A rendere l’evento ancora più spettacolare, la Luna sarà vicina al perigeo, cioè al punto dell’orbita più vicino alla Terra: apparirà quindi leggermente più grande del solito, una sorta di “Superluna di Sangue”.

