Auto, von der Leyen: “decarbonizzazione e neutralità tecnologica, il futuro sarà prodotto in Europa”

Nel settore auto “combineremo decarbonizzazione e neutralità tecnologica”. Lo assicura via social il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo aver presieduto il terzo dialogo strategico con il settore automotive a Bruxelles. “Vogliamo che il futuro delle automobili, e le auto del futuro – dice – siano prodotti in Europa. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con l’industria per rendere questo obiettivo realtà. Oggi abbiamo tenuto il nostro terzo Dialogo strategico con il settore automobilistico e il nostro piano d’azione Industriale sta già dando i suoi frutti”.

Da Bruxelles, aggiunge, “stiamo tutelando le aziende europee dalla concorrenza sleale, migliorando l’accesso alle materie prime essenziali e supportando i lavoratori attraverso la riqualificazione. Abbiamo anche ascoltato le preoccupazioni del settore e concesso flessibilità di conseguenza. Ora, mentre la tecnologia trasforma la mobilità e la geopolitica rimodella la concorrenza globale, non può più esserci un andamento assuefatto. Insieme, garantiremo che l’Europa rimanga all’avanguardia nell’innovazione automobilistica”, conclude.