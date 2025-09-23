Caos droni, l’Europa pronta a rispondere: “infrastrutture critiche a rischio”, è alta tensione

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha “appena parlato” con il primo ministro danese Mette Frederiksen “in merito all’incursione dei droni nei pressi dell’aeroporto di Copenaghen”. Ne dà notizia von der Leyen via social, da New York dove si trova per l’assemblea generale dell’Onu. “Sebbene i fatti siano ancora in fase di accertamento – continua – è chiaro che stiamo assistendo a un modello di contestazione persistente ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l’Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione”.

Le parole del presidente del Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, esprime preoccupazione dopo aver parlato con il premier danese Mette Frederiksen dei droni non identificati rilevati nell’area dell’aeroporto di Copenaghen. “La Danimarca sa di poter contare sulla piena solidarietà dell’Europa”, scrive Costa in un post su X, sottolineando che l’Ue “deve essere in grado di proteggere le sue infrastrutture critiche” e lavorare per rafforzare la preparazione comune europea nel campo della difesa, tema che sarà al centro della riunione informale del Consiglio in agenda per il 1° ottobre a Copenaghen.