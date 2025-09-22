Caos nei cieli in Europa: droni non identificati bloccano il traffico aereo, segnalate altre intrusioni | FOTO

Il traffico aereo a Copenaghen è stato interrotto dopo che dei droni non identificati sono entrati nello spazio aereo della Danimarca; segnalazioni di intrusioni di droni anche a Oslo, Norvegia, e Stoccolma, Svezia. “L’aeroporto è chiuso perché ci sono diversi droni che volano nella zona”, ha dichiarato alla testata BT un agente, spiegando che sono coinvolti due o tre droni e che non ha una tempistica precisa per quanto tempo la polizia sarà presente nello scalo. Secondo Flightradar24, dalle 20:26 non ci sono più voli da o per Copenaghen.

La responsabile stampa dell’aeroporto, Lise Agerley Kürstein, ha dichiarato a BT che lo spazio aereo è chiuso dalle 20:30, quando sono stati avvistati dei droni all’interno e nei dintorni dello scalo. “È una procedura che non ti consente né di decollare né di atterrare, e non ti consente ancora di farlo”, ha detto. “La polizia sta indagando sulla questione e finché non avrà maggiori informazioni, lo spazio aereo rimarrà chiuso”.