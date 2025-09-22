La barriera tecnologica per difendere l’Europa: otto Paesi pronti a costruire il muro anti-droni

Domani mattina i Paesi membri della Nato si riuniranno per discutere l’incursione dei caccia russi nello spazio aereo dell’Estonia, avvenuta la settimana scorsa, facendo seguito alla richiesta di consultazioni da parte del primo ministro estone Kristen Michal, che ha invocato l’articolo 4 del Patto Atlantico. Lo conferma un portavoce dell’Alleanza. Tallin ha fatto sapere di aver apprezzato la risposta agile degli alleati, sottolineando che “se fosse stato davvero necessario impiegare l’uso della forza, erano pronti”.

L’incidente sarà anche al centro di una videconferenza a livello Ue tra il commissario alla Difesa Andrius Kubilius e i rappresentanti dei Paesi del fianco orientale dell’Ue, ossia Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, più l’Ucraina, secondo quanto confermato dal portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier durante il briefing quotidiano con la stampa. I partecipanti si concentreranno su misure di rafforzamento della sicurezza, tra cui l’iniziativa per la costruzione di un “muro anti-droni”, accentuata dai recenti sconfinamenti di droni russi in Polonia e Romania. “Gli Stati membri continuano a tenere le redini. Vedremo quali sono i loro interessi, come possiamo aiutarli, quali sono le loro capacità e quali i loro bisogni”, ha detto Regnier, che non esclude una partecipazione a livello ministeriale.

Mosca sotto accusa

Per l’Estonia, lo sconfinamento dei tre Mig-31 russi ha rappresentato non solo una violazione del suo spazio aereo, ma anche un inadempimento della Carta delle Nazioni Unite, in particolare la sezione che proibisce la minaccia o l’uso della forza. Di conseguenza Tallinn ha invocato una riunione straordinaria per dibattere l’incidente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove siede anche la Russia, accusandola di intensificare la pressione per testare la reazione di Ue e Nato. La sequela di incidenti recenti non sono casi isolati, per cui Tallinn ritiene che serva una “risposta internazionale” alle manovre di Mosca.