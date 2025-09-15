Polonia, Varsavia accusa Mosca: “l’incursione dei droni è stata un’azione deliberata della Russia”

L’incursione di più di 20 droni in territorio polacco la scorsa settimana è stata una azione deliberata della Russia, ha dichiarato Marcin Przydacz, consigliere per la politica estera del Presidente polacco Karol Nawrocki, in una intervista a Fox News. “Non crediamo che sia stato un errore. Ci sono stati è vero centinaia di droni diretti contro l’Ucraina e molti di questi hanno colpito i loro obiettivi o sono stati eliminati dalle forze aeree ucraine. Ma quei 21 droni, non sono stati un errore in Polonia. E’ stato un passo deliberato fatto dalla Russia e ne siamo certi al 100 per cento”, ha aggiunto, dopo che Donald Trump aveva detto che non era possibile escludere l’errore.

Nawrocki, ha aggiunto Przydacz, ha informato Trump dei dettagli importanti dell’attacco in una recente telefonata. Nawrocki nel frattempo ha firmato un decreto con cui autorizza il dispiegamento di forze militari dei Paesi Nato in Polonia nel quadro dell’operazione “Sentinella dell’Est” varata dall’Alleanza dopo l’incursione.