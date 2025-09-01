Catastrofico terremoto in Afghanistan, UE: “pronti a fornire assistenza immediata”

MeteoWeb

“Tragiche notizie dall’Afghanistan. Un terremoto di magnitudo 6.0 nella provincia di Konarha ha ucciso almeno 250 persone e ne ha ferite centinaia. Sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutte le persone colpite. Il team della Protezione civile dell’Ue è sul campo e i nostri partner sono pronti a fornire assistenza immediata“: è quanto ha ha scritto in un messaggio su X il commissario europeo per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib.

Il bilancio è stato in seguito aggiornato ad almeno 622 morti e più di 1.500 feriti: l’epicentro del terremoto è stato localizzato a 27 km da Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar, al confine con la vicina provincia di Kounar, secondo lo US Geological Survey.