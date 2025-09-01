Forte terremoto in Afghanistan, dramma nella regione di Nangarhar: centinaia di morti e feriti

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.0 ha colpito l’Afghanistan orientale, nei pressi del confine con il Pakistan. L’evento sismico, registrato dallo United States Geological Survey (USGS), si è verificato alle 23:47 ora locale a circa 27 km a Nord/Est di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, a una profondità di appena 8 km. Secondo le autorità locali, oltre 600 persone sono morte. “610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte“, ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite. Nella provincia di Kunar, almeno 3 centri abitati sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il Ministero della Salute del governo dei talebani.

Forte terremoto in Afghanistan

La profondità relativamente superficiale del sisma (8 km) ha amplificato l’intensità delle scosse in superficie. I modelli dell’USGS stimano che fino a mezzo milione di persone possano aver percepito vibrazioni da “forti” a “molto forti”, con un potenziale impatto significativo su edifici non progettati per resistere a eventi sismici.

Circa 20 minuti dopo la scossa principale, si sono verificati 2 aftershock: il primo di magnitudo 4.5 e il secondo di 5.2, entrambi a una profondità di circa 10 km. Queste repliche, tipiche dopo un terremoto di tale intensità, aumentano i rischi per strutture già indebolite e complicano le operazioni di soccorso.

Il rischio sismico nella regione

L’Afghanistan si trova in una zona geologicamente complessa, interessata dalla convergenza tra la placca indiana e quella eurasiatica. Tale contesto tettonico genera una forte attività sismica, che rende il Paese vulnerabile a terremoti distruttivi. Negli ultimi decenni, eventi simili hanno già causato migliaia di vittime, soprattutto a causa delle scarse norme edilizie e della fragilità delle infrastrutture.