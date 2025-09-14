Chi Cygnidi, lo spettacolo delle stelle cadenti da non perdere questo weekend

Gli appassionati di astronomia e i curiosi di tutto il mondo sono chiamati a rivolgere lo sguardo verso il cielo in queste notti di metà settembre. Un evento raro e affascinante, la pioggia di meteore Chi Cygnidi, sta raggiungendo il suo picco, offrendo la possibilità di osservare un vero spettacolo celeste. Queste meteore prendono il nome dalla stella Chi Cygni, situata nella costellazione del Cigno, parte del celebre Triangolo Estivo. Il radiante, cioè il punto da cui sembrano provenire le meteore, si trova in questa regione del cielo, a circa 500 anni luce dalla Terra. Ogni 5 anni, lo sciame mostra un incremento significativo di meteore visibili: dopo i picchi del 2010, 2015 e 2020, il 2025 sembra destinato a replicare lo spettacolo, con segnali promettenti rilevati dagli esperti del SETI Institute e del NASA Ames Research Center.

Chi Cygnidi, in corso lo spettacolo delle stelle cadenti

Il fenomeno delle Chi Cygnidi è legato a una risonanza gravitazionale con Giove, che intrappola i detriti cosmici responsabili dello sciame. Questa particolare dinamica spiega la ciclicità di circa cinque anni, rendendo alcuni passaggi particolarmente intensi.

Il massimo dell’attività è atteso proprio in questi giorni, tra il 13 e il 15 settembre, anche se l’American Meteor Society segnala come data più probabile il 16 settembre. Gli astronomi consigliano comunque di osservare il cielo in tutte queste notti, poiché si tratta di alcune delle migliori serate del mese per ammirare le “stelle cadenti”.

Perché le Chi Cygnidi sono speciali

Ciò che rende le Chi Cygnidi particolarmente spettacolari è la loro velocità relativamente bassa: circa 15 km al secondo. A confronto, le famose Perseidi di agosto viaggiano a 59 km/sec e le Orionidi di ottobre a 41 km/sec. Questa lentezza rende le meteore più facili da seguire e più godibili anche per chi osserva per la prima volta un fenomeno del genere.

Per aumentare le probabilità di visione, si raccomanda di allontanarsi dalle luci cittadine e di cercare cieli limpidi e bui, possibilmente in aree certificate come i Dark Sky Places. Quest’anno, inoltre, la fase di Ultimo Quarto di Luna cade proprio oggi, 14 settembre, con il nostro satellite che sorgerà dopo mezzanotte, lasciando la fascia serale libera per osservare meteore anche deboli.