Clima: caldo record nell’estate 2025 anche in Giappone

MeteoWeb

Dopo la Corea del Sud, anche il Giappone ha vissuto l’estate più calda da quando sono iniziate le registrazioni nazionali, secondo quanto ha riportato l’agenzia meteorologica nazionale. Secondo la JMA, la temperatura media nel Paese tra giugno e agosto “è stata di 2,36°C superiore al valore standard, segnando l’estate più calda da quando sono iniziate le registrazioni nel 1898“.