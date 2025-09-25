Contrabbando di carburante in Messico: il governo celebra record doganali ma evita lo scandalo

Durante la sua comparsa alla Cámara de Diputados per presentare il primo Informe de Gobierno del sexenio e il pacchetto economico per il 2026, il segretario di Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, ha rivendicato un risultato storico: un aumento del 22% in termini reali della riscossione doganale. “È un record storico“, ha dichiarato, attribuendo il successo al lavoro congiunto tra governo, esercito e istituzioni come la ANAM e il SAT. Tuttavia, nonostante le ripetute pressioni da parte dell’opposizione del PAN, Zamora ha evitato di affrontare apertamente il tema del contrabbando di carburante (huachicol fiscal), uno dei maggiori scandali politici della presidenza di Claudia Sheinbaum. Solo in un breve passaggio ha riconosciuto l’impatto del contrabbando sulle finanze pubbliche, senza entrare nel merito delle accuse che coinvolgono alti ufficiali della marina, funzionari pubblici e imprenditori.

Silenzio istituzionale sullo scandalo del huachicol fiscal

Nonostante il tema cada direttamente sotto la sua responsabilità — la ANAM dipende dal suo ministero — Amador Zamora ha dedicato solo tre frasi al huachicol durante tutta la sessione. Ha invece risposto a domande su sanità, welfare, Pemex, investimenti e persino citazioni letterarie, eludendo costantemente l’argomento più scottante. Il contrasto è stato evidente rispetto all’atteggiamento della secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, che il giorno precedente aveva difeso apertamente il lascito di López Obrador. I deputati del PAN hanno denunciato un buco fiscale da 600 miliardi di pesos, attribuito al contrabbando di carburante negli ultimi sei anni, definendola una estafa maestra. Eppure, né il nome dell’ex presidente né lo scandalo sono mai stati citati dal segretario, che ha scelto il silenzio su quello che appare ormai come il vero “elefante nella stanza” della politica economica messicana.