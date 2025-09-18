Cygnus XL è “go”: oggi l’attracco alla ISS dopo il rinvio per problemi tecnici

Dopo il rinvio causato da un’anomalia ai propulsori, il cargo spaziale Cygnus XL di Northrop Grumman è pronto a raggiungere oggi la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’arrivo è previsto intorno alle 13:18 ora italiana, quando il veicolo verrà catturato dal braccio robotico Canadarm2, manovrato dall’astronauta NASA Jonny Kim con il supporto della collega Zena Cardman. Una volta assicurato, Cygnus verrà installato al modulo Unity, sul portello rivolto verso la Terra.

Il problema tecnico che ha ritardato l’attracco

Cygnus XL è stato lanciato il 14 settembre da Cape Canaveral a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. La tabella di marcia prevedeva l’attracco alla ISS già ieri, ma 2 manovre di innalzamento d’orbita non sono andate come previsto: il motore principale si è spento prematuramente in entrambi i tentativi, interrompendo le accensioni.

Secondo NASA, non si è trattato di un guasto meccanico, bensì dell’attivazione di un sistema di sicurezza software che ha interrotto le accensioni. La traiettoria alternativa mantenuta dal cargo ha comunque garantito la distanza di sicurezza dalla ISS, mentre gli ingegneri hanno sviluppato un nuovo piano di avvicinamento.

Un debutto complesso per la nuova generazione

Questa missione, denominata NG-23, segna il primo volo operativo del nuovo modello Cygnus XL, capace di trasportare fino a 5 tonnellate di carico, contro circa 3,8 delle versioni precedenti. Nonostante le difficoltà iniziali, tutti i sistemi secondari hanno risposto come previsto, confermando l’affidabilità del veicolo.

Il cargo porta a bordo rifornimenti per l’equipaggio e materiale scientifico e rimarrà attraccato alla ISS fino a marzo 2026, quando si staccherà e verrà distrutto con il rientro atmosferico, come da prassi per i veicoli non riutilizzabili.

Il ruolo di Cygnus nella logistica spaziale

Cygnus è uno dei 3 veicoli attualmente impiegati per i rifornimenti della ISS, insieme al cargo russo Progress e alla capsula Dragon di SpaceX, l’unica riutilizzabile. La versione XL porta il nome di S.S. William “Willie” McCool, in memoria dell’astronauta dello Shuttle Columbia, vittima dell’incidente del 2003.

Il successo di questo attracco avrà un duplice valore: garantirà la continuità delle attività scientifiche a bordo della ISS e sancirà la piena operatività della nuova generazione di Cygnus, nonostante un debutto segnato da ostacoli tecnici.