Dal caso droni alla guerra di segnali: disturbato il GPS del volo del ministro spagnolo

L’aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha subito delle interferenze ai sistemi gps mentre volava vicino a Kaliningrad, un’exclave russa, diretto in Lituania. Lo hanno riferito funzionari spagnoli, parlando di “disturbo” al gps durante il viaggio verso il Paese baltico. Robles ha in agenda un incontro con il suo omologo lituano, Dovile Sakaliene, durante una visita alla base aerea di Siauliai. L’aereo trasportava anche parenti dei militari spagnoli che partecipano alla nuova missione di difesa aerea della Nato ‘Sentinella dell’Est’ sul fianco orientale dell’Europa, lanciata all’inizio di questo mese dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni.