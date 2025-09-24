Droni su Copenaghen, giallo internazionale: sotto inchiesta navi russe e legate all’export di petrolio

La polizia danese sta indagando, insieme alle forze militari e ai partner di Svezia e Norvegia, sul possibile coinvolgimento di navi, fra cui almeno una russa e una usata per l’export di petrolio russo, nell’incursione dei droni sull’aeroporto di Copenaghen lunedì, rende noto l’emittente Tv2. Un “attore capace” avrebbe orchestrato l’operazione con droni arrivati da direzioni multiple. Fra le navi considerate dagli inquirenti ci sono la russa Astrol-1 che ha navigato nello stretto di Oresund, e la nave con bandiera del Benin Pushpa, sanzionata per il trasporto di petrolio russo.

La Pushpa si trovava a 80 chilometri dall’aeroporto quando sono comparsi i droni sullo scalo. A bordo della nave Oslo Carrier 3, vicina all’aeroporto al momento dell’incursione, ha un equipaggio in parte russofono. La nave è di proprietà della Bulkship Management AS, basata in Norvegia e presente a Kaliningrad.