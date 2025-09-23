La minaccia dei droni: l’Italia prepara un piano nazionale per infrastrutture e aeroporti

Il caso droni continua a tenere banco e anche l’Italia è pronta ad attrezzarsi. La conferma è arrivata dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “l’Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con attacchi ibridi come il caos scatenato nei cieli di Copenaghen, dove sullo scalo aereo della capitale danese hanno sorvolato alcuni droni di sospetta provenienza russa”.