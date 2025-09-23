La minaccia dei droni: l’Italia prepara un piano nazionale per infrastrutture e aeroporti

Il Ministro Crosetto conferma: misure di sicurezza per aeroporti e siti sensibili dopo il caso di Copenaghen, con droni sospetti di origine russa

Droni Italia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il caso droni continua a tenere banco e anche l’Italia è pronta ad attrezzarsi. La conferma è arrivata dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “l’Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con attacchi ibridi come il caos scatenato nei cieli di Copenaghen, dove sullo scalo aereo della capitale danese hanno sorvolato alcuni droni di sospetta provenienza russa”.

