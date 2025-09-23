Droni nei cieli di Copenaghen, le notizie dalla Polizia danese: ecco cosa è successo

I droni che sono apparsi nei cieli di Copenaghen sono stati operati da un operatore professionale e esperto, sono arrivati da direzioni diverse e da una grande distanza. Non si esclude la possibilità che siano stati lanciati da una nave in mare. “Non sappiamo chi abbia lanciato i droni, ma ha cercato di dimostrare capacità. I cittadini non erano in pericolo”: è quanto comunicato dalla Polizia danese.

Le parole del Ministro di Stato della Danimarca

Il Ministro di Stato della Danimarca, Mette Frederiksen ha dichiarato: “l’attacco più grave alle infrastrutture critiche danesi finora. E’ chiaro che si inserisce negli sviluppi che abbiamo potuto osservare di recente con altri attacchi con droni, violazioni spazio aereo e attacchi hacker a aeroporti”. Flemming Drejer, il capo del Servizio di Intelligence della Polizia Danese, definisce la situazione “estremamente grave”.