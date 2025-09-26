Molto dolce ma abbassa il rischio diabete e la glicemia: ecco un frutto sorprendente

Siamo abituati a sentirlo ripetere come un mantra: meno zucchero è sempre meglio. Se però un frutto tropicale, notoriamente ricco di zuccheri, potesse in realtà aiutare a combattere il rischio di diabete? Una recente e approfondita ricerca mette in discussione questa convinzione, suggerendo che per chi è a rischio di diabete, l’attenzione non dovrebbe focalizzarsi solo sulla quantità di zuccheri, ma sul contesto complessivo del cibo. Per i milioni di adulti che vivono con il prediabete – una condizione che li espone a un rischio molto elevato di sviluppare il diabete di tipo 2 – la notizia sembra troppo bella per essere vera. Frutti tropicali come il mango contengono quantità di zucchero che vanno dai 10 ai 50 grammi, collocando il mango nella fascia alta con oltre 30 grammi per porzione. A prima vista, un’opzione da scartare in favore di uno snack a basso contenuto zuccherino. I risultati di uno studio clinico a lungo termine, condotto dalla ricercatrice di nutrizione clinica Raedeh Basiri, ribaltano questa prospettiva.

Non solo zucchero, ma “contesto alimentare”

“Non è solo il contenuto di zucchero che conta, ma il contesto alimentare complessivo,” ha spiegato la prof.ssa Basiri, assistente nel Dipartimento di Nutrizione e Studi Alimentari della George Mason University. Il suo studio, pubblicato sulla rivista Foods, è il primo trial clinico a lungo termine a dimostrare benefici sia metabolici che sulla composizione corporea derivanti dal consumo di mango in individui con prediabete.

Il segreto, spiegano i ricercatori, risiede nel concetto di cibo considerato nella sua interezza. Gli zuccheri presenti in natura nel mango e in altri frutti non sono isolati, ma sono accompagnati da un ricco corredo di fibre, vitamine e altri nutrienti essenziali che offrono benefici aggiuntivi per la salute. Al contrario, alimenti con zuccheri aggiunti – come molti cereali per la colazione o persino opzioni di snack a basso contenuto di zuccheri ma poveri di altri nutrienti – potrebbero non fornire lo stesso valore nutrizionale e, in alcuni casi, potrebbero persino aumentare il rischio di diabete.

La sfida dei 6 mesi: mango vs. barretta

Per testare la sua ipotesi, il team di Basiri ha condotto uno studio randomizzato e controllato durato 6 mesi. I partecipanti sono stati divisi in 2 gruppi:

Un gruppo ha ricevuto un mango fresco al giorno (con circa 32 grammi di zucchero );

(con circa ); L’altro gruppo ha ricevuto una barretta di cereali a basso contenuto di zucchero (con circa 11 grammi di zucchero).

Alla conclusione del periodo di studio, le misurazioni – che includevano i livelli di glucosio nel sangue, la risposta corporea all’insulina e la percentuale di grasso corporeo – hanno rivelato un risultato sorprendente: il mango ad alto contenuto di zuccheri si è dimostrato più benefico rispetto allo snack a basso contenuto zuccherino.

Il gruppo che ha consumato il mango quotidianamente ha mostrato:

Un migliore controllo della glicemia ;

; Un’ aumentata sensibilità all’insulina ;

; Una riduzione del grasso corporeo.

Un nuovo approccio alla prevenzione

I risultati indicano un cambio di paradigma cruciale per la prevenzione del diabete. “L’obiettivo è incoraggiare le persone a includere frutti interi, come il mango, come parte di comportamenti alimentari sani e strategie dietetiche pratiche per la prevenzione del diabete“, ha concluso Basiri. La raccomandazione è chiara: gli individui ad alto rischio di diabete non dovrebbero concentrarsi solo sul contenuto di zucchero degli alimenti, ma sul modo in cui tali zuccheri vengono forniti, ovvero all’interno della matrice naturale e nutritiva di un frutto intero.

Lo studio, finanziato dal National Mango Board (ente che, come dichiarato dagli autori, non ha avuto alcun ruolo nella progettazione della ricerca, nella raccolta o interpretazione dei dati o nella decisione di pubblicazione), fornisce una solida base scientifica per rivalutare il ruolo dei frutti naturalmente dolci nella dieta di chi cerca di prevenire il diabete.

Questo studio ci ricorda che, in nutrizione, l’equazione “meno zucchero = più salute” è spesso troppo semplicistica. La complessità e la sinergia dei nutrienti nel cibo intero giocano un ruolo fondamentale.