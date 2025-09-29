Dramma nel calcio: il portiere Raul Ramirez muore dopo un colpo alla testa in partita

Il calcio è in lutto per la morte di Raul Ramirez Osorio, un portiere di soli 19 anni, deceduto dopo aver subito un colpo alla testa durante una partita del campionato di quinta divisione contro il Revilla. L’incidente è avvenuto sabato scorso al 60° minuto della partita, quando Raul, nel tentativo di bloccare un cross, è entrato in collisione con un attaccante avversario. Il giovane portiere, rimasto privo di sensi dopo il colpo, è stato immediatamente soccorso dal suo allenatore, Rafa de Pena, che ha praticato la rianimazione cardiopolmonare con l’aiuto di uno studente di infermieristica presente sugli spalti. Nonostante i tempestivi soccorsi, Raul ha subito un arresto cardiaco e, una volta trasportato d’urgenza all’ospedale Marques de Valdecilla di Santander, è stato ricoverato in terapia intensiva.

Purtroppo, dopo due giorni di lotta per la vita, la famiglia ha dovuto affrontare la dolorosa realtà: il giovane portiere è stato dichiarato morto. La Federazione Calcistica Cantabrica ha confermato il decesso in un comunicato ufficiale, esprimendo il suo dolore per la perdita di un ragazzo che aveva appena 19 anni. “Il calcio piange la prematura scomparsa di un giovane che ci lascia troppo presto”, hanno scritto.

Lutto e minuto di silenzio

Anche la Federazione Calcistica Cantabrica ha deciso di proclamare tre giorni di lutto e osserverà un minuto di silenzio in memoria di Raul durante la prossima giornata di partite. In un momento di dolore condiviso, le squadre e i tifosi di tutto il mondo, tra cui il Real Madrid e La Liga, hanno espresso il loro cordoglio, offrendo solidarietà alla famiglia di Raul e ai suoi compagni di squadra. La morte di Raul Ramirez lascia un vuoto profondo nel cuore della sua squadra e dei suoi cari, ma la sua memoria vivrà nel cuore di chi lo ha conosciuto.