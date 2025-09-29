Valencia-Oviedo posticipata, la partita di Liga non si gioca per allerta: la situazione

A causa di un’allerta meteo, il Valencia CF comunica che la partita di LALIGA EA SPORTS, in programma per lunedì 29 settembre alle ore 21:00 contro il Real Oviedo al Mestalla, è stata posticipata a martedì 30 settembre alle ore 20:00. La decisione è stata presa oggi dal Comitato delle Competenze Professionistiche della Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dopo l’emissione di un’allerta rossa per rischio di piogge torrenziali e alluvioni nella provincia di Valencia, emessa dal Centro di Emergenza della Generalitat Valenciana.

La decisione del Valencia

Di fronte a questa situazione, il Valencia CF ha deciso di sospendere tutte le attività presso il centro sportivo della Ciudad Deportiva per la giornata di lunedì. Le sessioni di allenamento delle squadre sono state annullate, e i negozi ufficiali del club situati a Mestalla e Colón resteranno chiusi.

Il Valencia CF fa un appello alla responsabilità dei tifosi, raccomandando la massima cautela e ribadendo l’importanza di seguire le istruzioni delle autorità.