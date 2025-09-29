L’ex Uragano Gabrielle travolge la Spagna: “tempesta persistente e torrenziale”, DATI eccezionali

Dopo l’eccezionale ondata di maltempo che lo scorso anno colpì duramente Valencia, causando circa 100 vittime e danni ingenti, la paura torna a farsi sentire lungo la costa orientale della Spagna. Nelle ultime ore, una nuova tempesta (i resti dell’ex Uragano Gabrielle) ha investito diverse province, portando precipitazioni torrenziali, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. La perturbazione ha costretto le autorità locali a dichiarare l’allerta rossa, a chiudere strade e scuole, e a sospendere temporaneamente i collegamenti ferroviari, colpendo la vita quotidiana di migliaia di cittadini.

Allerta rossa e disagi: chiusure stradali e ritardi ferroviari

L’AEMET (Agenzia Meteorologica Metropolitana) ha esteso l’allerta rossa fino a mezzogiorno per le province di Tarragona e Castellón, mentre a Valencia sarà attiva fino a mezzanotte. La tempesta ha causato chiusure stradali in Aragona, nella Catalogna meridionale e nella Comunità Valenciana, con conseguenti ritardi sia sulla linea ad alta velocità (AVE) sia sulla linea suburbana tra Valencia e Castellón.

Durante la notte, allagamenti ed esondazioni sono stati registrati a Saragozza.

Precipitazioni record e interventi di emergenza

Le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali in molte località. A Castellón e ad Aldaia (Valencia) sono caduti oltre 100 mm di pioggia, con episodi di forti piogge che hanno portato fino a 57 mm in poco più di mezz’ora. L’esondazione vicino alla diga di Bonaire ha provocato l’allagamento di alcune strade del centro cittadino, ma le barriere anti-inondazione hanno limitato ulteriori danni.

Le autorità locali hanno deciso di chiudere le scuole e hanno invitato la popolazione a evitare le aree soggette a inondazioni, seguendo scrupolosamente le indicazioni di sicurezza.

Picchi di precipitazioni: Eslida e Amposta in testa

Secondo i dati dell’Associazione Meteorologica Valenciana (Avamet), Eslida, comune di Castellón situato nella Serra d’Espadán, ha registrato il picco di precipitazioni più elevato della tempesta fino alle 08:40 di stamattina, con 174 mm.

Meteocat segnala, invece, che Amposta (Tarragona) ha accumulato la quantità maggiore di pioggia dall’inizio della perturbazione: 246 mm. La tempesta, descritta come “persistente e localmente torrenziale”, ha colpito la Catalogna meridionale dalla giornata di ieri, causando allagamenti diffusi e condizioni di estrema emergenza.