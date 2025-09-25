Droni non identificati sorvolano la base militare di Mourmelon-le-Grand in Francia: rafforzate le misure di sicurezza

Droni non identificati hanno sorvolato la base militare di Mourmelon-le-Grand, dipartimento della Marna, nord-est della Francia, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Lo hanno riferito fonti militari locali all’agenzia di stampa Afp, precisando che si è trattato di velivoli di piccole dimensioni, “non di droni pilotati da personale militare”. In conformità con la procedura per i sorvoli dei droni, ha precisato l’Afp, sono state rafforzate le misure di sicurezza ed è stata presentata una denuncia alla gendarmeria.