Eclissi di Luna in Italia: lo spettacolo celeste della “Luna di sangue” | FOTO

Questa sera l’Italia è protagonista di uno degli spettacoli naturali più affascinanti: l’eclissi di Luna. Il fenomeno, appena iniziato, sta attirando l’attenzione di appassionati, astrofili e semplici curiosi, desiderosi di ammirare dal vivo un evento raro e suggestivo. L’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite. La fase iniziale ha mostrato un primo, graduale oscuramento del disco lunare, che appare via via meno luminoso. Grazie alle condizioni atmosferiche favorevoli in molte regioni italiane, l’osservazione risulta chiara e nitida. Non occorrono strumenti particolari: basta guardare verso Est, anche semplicemente dalla finestra di casa, per assistere all’eclissi in tutta la sua bellezza.

La “Luna di Sangue”

Il momento culminante sarà caratterizzato dalla cosiddetta “Luna di sangue”: la superficie del satellite assumerà una colorazione rossastra, dovuta alla diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre, un effetto ottico che rende il fenomeno ancora più spettacolare. In numerose città italiane, osservatori astronomici e gruppi di appassionati hanno organizzato eventi e incontri per seguire insieme le diverse fasi dell’eclissi. L’intero processo durerà diverse ore, permettendo di vivere un’esperienza unica prima del ritorno della Luna alla sua piena luminosità.

Un appuntamento con il cielo che non è solo occasione di meraviglia, ma anche un momento importante per gli studiosi, che possono approfondire le dinamiche celesti e il rapporto tra Sole, Terra e Luna.