Eclissi lunare, la Calabria ammira la magia della “Luna di sangue”: le immagini mozzafiato da Reggio | FOTO

In serata il cielo ha regalato un evento affascinante: la Luna si è tinta di rosso durante l’eclissi, offrendo a cittadini e appassionati un’emozione unica. L’eclissi ha avuto inizio con un progressivo oscuramento del disco lunare, che appariva via via meno luminoso. Le condizioni atmosferiche, particolarmente favorevoli in Calabria e in gran parte d’Italia, hanno permesso di osservare con chiarezza il fenomeno anche a occhio nudo, senza il bisogno di strumenti astronomici. Il momento più suggestivo si è verificato quando la Luna ha assunto una colorazione rossastra, la cosiddetta “Luna di sangue”.

Uno spettacolo di grande fascino che ha richiamato l’attenzione di osservatori e curiosi in tante città italiane. A Reggio Calabria, l’evento è stato immortalato negli scatti di Renzo Pellicano, che con la sua sensibilità fotografica ha catturato l’intensità e la bellezza di questa “Luna Rossa” sospesa sopra lo Stretto. Le sue immagini restituiscono tutta la magia di una serata in cui il cielo si è fatto protagonista.