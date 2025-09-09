Maltempo Elba, resta l’allerta per le prossime ore dopo il nubifragio

Dopo il nubifragio che oggi ha colpito l’isola d’Elba e in particolare Portoferraio (Livorno) la situazione sta tornando alla normalità con le acque che hanno cominciato a defluire anche se c’è preoccupazione per la nuova onda di maltempo prevista nelle prossime ore. Allagamenti si sono registrati in zone diverse del capoluogo elbano. Nel frattempo il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, a seguito del violento temporale che si è abbattuto sul territorio comunale e valutata l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile ha firmato un’ordinanza per attivare il Centro operativo comunale di protezione civile.

Su fb, alle 17, il sindaco invitava ancora “le persone a non uscire di casa. Il traffico è completamente bloccato in tutte le direzioni e immane è il lavoro che le squadre di tutti i corpi stanno svolgendo per cercare di risolvere la situazione prima della prossima pioggia prevista in prima serata”. Questa è la terza volta in meno di un mese che l’isola ha subito allagamenti: era accaduto già il 20 e il 22 agosto sempre per due violenti nubifragi che avevano colpito la costa toscana.

