Maltempo Toscana, temporale autorigenerante all’Elba: allagamenti a Portoferraio, “non uscite di casa” | FOTO e VIDEO

Un temporale autorigenerante sta colpendo l’Isola d’Elba, in Toscana, causando allagamenti. “Forte nubifragio all’Isola d’Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. 70mm di pioggia caduti in meno di un’ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione”, scrive sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani. Risultano allagamenti in diverse strade nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e Piazza Cavour e nella zona artigianale. Segnalato inoltre uno smottamento sulla carreggiata della SP26 in località Le Grotte. Il Comune di Portoferraio chiede alla popolazione di non uscire di casa e non usare autoveicoli.

Il nucleo temporalesco si sposterà verso il litorale grossetano nelle prossime ore. “Nelle prossime 3 ore, ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”, avvisa Giani.

Maltempo Toscana, temporale autorigenerante all'Elba: allagamenti a Portoferraio

