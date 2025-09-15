Elon Musk compra 1 miliardo di dollari di azioni Tesla: passaggio storico, il titolo vola in borsa

Elon Musk ha comunicato di aver acquistato 2,57 milioni di azioni di Tesla per un controvalore di circa 1 miliardo di dollari. Si tratta del suo primo acquisto di azioni dal 2020. Nelle contrattazioni pre-market del Nasdaq la società ha registrato un balzo del 6%. A inizio settembre, i vertici di Tesla avevano proposto agli azionisti di approvare un nuovo pacchetto retributivo per Musk, che potrebbe arrivare fino a oltre 1 trilione di dollari, in base a diversi traguardi ambiziosi nel prossimo decennio. Prima degli acquisti di venerdì scorso, Musk possedeva circa il 13% di Tesla.