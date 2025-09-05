Empoli: domenica il disinnesco di un ordigno bellico, oltre 5mila evacuati

Domenica 7 settembre si svolgeranno le operazioni di rimozione di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio in Piazza Guido Guerra a Empoli (Firenze). L’ordigno, una bomba d’aereo da 500 libbre, sarà disinnescato dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano di Castel Maggiore (Bologna). Le operazioni si svolgeranno in 2 fasi: despolettamento sul posto mediante rimozione dei sistemi di innesco; trasporto e brillamento in area sicura presso una cava.

Per lo svolgimento di tali operazioni in sicurezza saranno evacuate 5.195 persone e i genieri dell’Esercito hanno realizzato una struttura di contenimento, che ha permesso di ridurre l’area di evacuazione a 468 metri.