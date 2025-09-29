Energia, BP ‘mette’ sul piatto 5 miliardi di dollari: il progetto del colosso per una nuova era petrolifera

BP ha raggiunto la decisione finale di investimento per il suo progetto Tiber-Guadalupe, del valore stima di 5 miliardi di dollari, nel Golfo del Messico, nell’ambito della sua volta strategia per incrementare la produzione upstream e ad aumentare la produzione statunitense a oltre 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno entro il 2030. Tiber-Guadalupe, di proprietà al 100% della multinazionale britannica, sarà il settimo hub di produzione di petrolio e gas gestito da BP nel Golfo del Messico, dotato di una nuova piattaforma di produzione galleggiante con una capacità di produzione di 80.000 Barili di greggio al giorno.

Il progetto

L’avvio della produzione del progetto è previsto per il 2030 e rientra tra gli 8-10 grandi progetti che BP prevede di iniziare a livello globale tra il 2028 e il 2030. Il progetto Tiber-Guadalupe, del valore stimato di 5 miliardi di dollari, rientra pienamente nel prudente quadro finanziario di BP, che la major ha orientato verso il business upstream all’inizio di quest’anno, nell’ambito di un importante riassetto strategico volto a ridurre gli investimenti nelle energie rinnovabili e si concentrano sul suo core business, la produzione di petrolio e gas.