Scoperta sensazionale di gas naturale: una risorsa nascosta cambia il futuro dell’energia | VIDEO

Oil India Ltd (OIL) ha annunciato una scoperta significativa di riserve di gas naturale al largo delle isole Andamane, anche se senza fornire una stima precisa della dimensione del giacimento. La scoperta è avvenuta nel secondo pozzo esplorativo, Vijayapuram-2, perforato nel blocco offshore Andaman AN-OSHP-2018/1, ottenuto dalla compagnia sotto la politica Open Acreage Licensing Policy (OALP). Secondo la dichiarazione ufficiale di OIL, è stata riscontrata la “presenza di gas naturale” grazie all’analisi dei campioni raccolti durante un test di produzione iniziale, che ha confermato la presenza di gas. Attualmente, sono in corso ulteriori studi sugli isotopi del gas per comprenderne la genesi e le caratteristiche. La scoperta potrebbe rivelarsi un indicatore cruciale per l’esplorazione futura della regione, che potrebbe contribuire significativamente a ridurre la dipendenza dell’India dalle importazioni di energia.

Questa scoperta si inserisce in un contesto di continua ricerca e investimenti nell’area. Infatti, sia Oil India Ltd che Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) sono impegnate da anni nell’esplorazione di risorse nel Mar delle Andamane. Se confermata, questa risorsa potrebbe rappresentare una svolta importante per la sicurezza energetica del Paese, che attualmente dipende per l’88% dalle importazioni di petrolio e per il 50% da quelle di gas naturale.

I dettagli sulla scoperta

Il Ministro del Petrolio, Hardeep Singh Puri, ha fornito alcuni dettagli sulla scoperta, spiegando che il pozzo si trova a 17 km dalla costa orientale delle isole Andamane, con una profondità d’acqua di 295 metri e un obiettivo di perforazione a 2.650 metri. I test iniziali hanno rilevato gas con una purezza del 87% di metano, e il processo di flaring intermittente ha confermato ulteriormente la presenza del giacimento.

Puri ha sottolineato che, sebbene i dettagli sulla dimensione e sulla viabilità commerciale del giacimento saranno verificati nei prossimi mesi, questa scoperta è una conferma della ricchezza di idrocarburi nella regione. La speranza è che l’area delle Andamane possa diventare un’importante fonte di gas naturale, in linea con altre scoperte avvenute lungo la fascia che va dal Myanmar all’Indonesia.

Con questa nuova scoperta, Oil India Ltd segna una tappa fondamentale nell’esplorazione delle risorse naturali nelle Andamane, una regione che, secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi altrettanto strategica per l’India quanto i giacimenti di Guyana per altri Paesi.