Scoperta aurifera da record: oro e rame nel sottosuolo aprono scenari di sviluppo senza precedenti

Aya Gold & Silver, compagnia mineraria canadese, ha reso noto di aver individuato un importante nuovo giacimento d’oro nel sito di Assiram, situato a ovest della cintura principale del progetto Boumediene, nella provincia di Tingir, nell’est del Marocco. La notizia, riportata da Azernews e dal quotidiano elettronico marocchino Akhbarona, conferma il potenziale crescente del Paese come hub minerario di rilevanza internazionale. Secondo la dichiarazione ufficiale dell’azienda, le recenti attività di perforazione hanno evidenziato la presenza di mineralizzazioni aurifere che si estendono per oltre otto chilometri. I campionamenti in superficie hanno restituito dati di particolare interesse: 12,2 grammi di oro per tonnellata e il 4,1% di rame. Aya Gold & Silver ha definito la scoperta una “svolta qualitativa”, in grado di aprire scenari di sviluppo e di esplorazione ancora più ampi nell’area.

L’impatto economico e industriale

La presenza combinata di oro e rame rende questo ritrovamento particolarmente rilevante. La prospettiva di sviluppare una miniera polimetallica, capace cioè di estrarre più risorse contemporaneamente, potrebbe aumentare notevolmente la redditività del progetto. Tale opportunità, secondo gli analisti del settore, è destinata ad attrarre nuovi investimenti esteri e a generare ricadute economiche significative per la regione di Tingir e per l’intero Marocco.

Il Marocco e le risorse minerarie

Il Marocco è da tempo riconosciuto per la ricchezza del suo sottosuolo, in particolare per fosfati, piombo, zinco e argento. Tuttavia, l’individuazione di un giacimento aurifero di queste dimensioni rappresenta un passo importante verso la diversificazione della produzione mineraria del Paese. Se confermate, le riserve individuate da Aya Gold & Silver potrebbero rafforzare ulteriormente il posizionamento del Marocco sulla mappa globale dell’industria mineraria, incrementando la sua capacità di attrarre capitali e know-how tecnologico.

Le intenzioni di Aya Gold & Silver

Aya Gold & Silver ha già annunciato che le attività di esplorazione proseguiranno con l’obiettivo di definire con maggiore precisione le dimensioni del giacimento e il suo potenziale produttivo. La combinazione tra oro e rame, insieme all’estensione della mineralizzazione, lascia intravedere possibilità di sviluppo a lungo termine, con benefici non solo economici, ma anche occupazionali per le comunità locali.

In un contesto globale in cui la domanda di oro resta elevata come bene rifugio e il rame si conferma risorsa strategica per la transizione energetica e tecnologica, la scoperta di Assiram assume un significato che va oltre i confini del Marocco, rafforzando l’interesse internazionale verso il settore minerario africano.