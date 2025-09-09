Energia nucleare, la centrale Akkuyu contribuirà al PIL della Turchia: produzione e parole di Erdogan

Il PIL della Turchia aumenterà di 50 miliardi di dollari con l’entrata in funzione della centrale nucleare di Akkuyu. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Questa centrale – che produrrà 35 miliardi di kWh di elettricità all’anno – eviterà al nostro Paese di importare 7 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. Ridurrà inoltre le emissioni di carbonio di 35 milioni di tonnellate all’anno, e il contributo di Akkuyu al nostro PIL ammonterà a 50 miliardi di dollari”, ha spiegato. Erdogan ha osservato che la Turchia deve includere l’energia nucleare nel suo portafoglio energetico.

Le parole di Erdogan

“La resistenza alla costruzione della centrale nucleare da parte di alcuni ambienti può essere spiegata solo con malizia, se non addirittura ignoranza. Un pensiero così superficiale non porterà benefici al Paese”, ha affermato, ricordando che le autorità prevedono di costruire almeno altre due grandi centrali nucleari. La centrale nucleare di Akkuyu è in costruzione in Turchia dalla società statale russa Rosatom. La centrale comprenderà quattro reattori VVER di generazione 3+ di progettazione russa, con una potenza di uscita di 1.200 MWt per ciascun reattore.