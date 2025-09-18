Equinozio d’Autunno, quando il Sole “si ferma a metà strada”: l’intreccio tra scienza, cultura e tradizione

Ogni anno nella seconda metà di settembre, un fenomeno astronomico segna il ritmo delle stagioni e cattura da sempre l’immaginazione dell’umanità: l’equinozio d’autunno. È il momento in cui il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre e luce e buio sembrano spartirsi la giornata in parti uguali. In realtà, dietro questo equilibrio apparente si nasconde una complessa dinamica celeste che intreccia scienza, cultura e tradizione. Fin dall’antichità, popoli di tutto il mondo hanno osservato con stupore questo passaggio, attribuendogli significati simbolici legati al raccolto, alla fertilità, al ciclo della vita e alla rinascita. Oggi sappiamo che l’equinozio non è una giornata intera, ma un preciso istante in cui la geometria dell’universo si allinea in modo unico. Tuttavia, ciò non ne riduce il fascino: al contrario, lo arricchisce, perché ci permette di scoprire come un evento apparentemente semplice sia in realtà una finestra sulle grandi forze cosmiche che governano il nostro pianeta.

Un istante, non un giorno intero

Siamo abituati a pensare all’equinozio come a una giornata intera di equilibrio tra luce e buio. In realtà, l’equinozio è un istante preciso: quello in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, la linea immaginaria che proietta l’equatore terrestre sulla volta stellata.

In quel momento, l’asse terrestre non è inclinato né verso il Sole né in direzione opposta. Quest’anno, ad esempio, ciò avverrà il 22 settembre alle 20:19 ora italiana. Da quel minuto in poi, nell’emisfero Nord le giornate cominceranno ad accorciarsi, mentre nell’emisfero Sud il Sole resterà in cielo sempre più a lungo.

Giorno e notte non sono davvero uguali

Il termine “equinozio” deriva dal latino aequus (uguale) e nox (notte). Tuttavia, giorno e notte non durano esattamente 12 ore. Ciò perché la luce solare, attraversando l’atmosfera terrestre, viene rifratta: il Sole appare sopra l’orizzonte anche quando in realtà è già al di sotto.

Inoltre, la durata effettiva della giornata varia a seconda della latitudine: più ci si allontana dall’equatore, più il Sole impiega tempo a sorgere e tramontare. Così, attorno all’equinozio, le ore di luce possono superare le 12 di qualche minuto.

Il Sole si ferma “a metà strada”

Ovviamente il Sole nel suo moto apparente in cielo, non si ferma: il concetto descrive la posizione del Sole durante l’equinozio, ma non corrisponde a un vero arresto dell’astro. Il Sole continua il suo moto apparente lungo l’eclittica, il percorso che descrive nel cielo nel corso dell’anno. L’espressione evocare l’idea di equilibrio: in quel preciso istante il Sole si trova “a metà strada” tra il punto più alto della sua traiettoria estiva e quello più basso dell’inverno. È un momento simbolico in cui il giorno e la notte si avvicinano alla parità, sospendendo per un attimo l’alternanza delle stagioni.

Un appuntamento che varia nel calendario

Sebbene di solito cada il 22 o il 23 settembre, l’equinozio d’autunno può verificarsi anche il 21 o il 24. La ragione sta nel fatto che il nostro calendario gregoriano calcola l’anno in 365 giorni tondi, mentre la Terra impiega in realtà circa 365 giorni e 6 ore a compiere un’orbita completa.

Questo scarto di tempo si accumula e viene parzialmente corretto con gli anni bisestili. Così, l’equinozio si “sposta” di anno in anno. Nel futuro, precisamente nel 2092 e 2096, l’autunno inizierà il 21 settembre, cosa che non accadeva da oltre mille anni.

L’equinozio e le aurore boreali

C’è un legame diretto tra equinozio e aurore polari, quelle danze luminose che tingono di verde, viola e rosso i cieli. Durante gli equinozi, infatti, l’inclinazione terrestre favorisce l’ingresso del vento solare – un flusso di particelle cariche provenienti dal Sole – nella nostra magnetosfera.

Queste particelle interagiscono con l’ossigeno e l’azoto dell’atmosfera terrestre, rilasciando fotoni di varie lunghezze d’onda: ecco i colori ipnotici che osserviamo. Non a caso, l’autunno e la primavera sono i periodi migliori per ammirare le aurore, più frequenti e intense che in estate o inverno.

Equinozio tra mito e cultura

L’equinozio d’autunno non è solo astronomia: da millenni rappresenta un momento di celebrazione.

Mabon , festa neopagana di origine celtica, celebra il raccolto e l’abbondanza della terra, un tempo di gratitudine e bilanci;

, festa neopagana di origine celtica, celebra il raccolto e l’abbondanza della terra, un tempo di gratitudine e bilanci; In Cina e in altri Paesi asiatici, nello stesso periodo si festeggia la Festa della Luna: una ricorrenza che coincide con la “luna del raccolto”, la piena più vicina all’equinozio. È un momento di riunione familiare, di offerte e di dolci tipici, i famosi mooncakes.

Il fascino eterno di un equilibrio effimero

L’equinozio d’autunno è, in fondo, un paradosso: celebriamo una giornata “uguale” quando in realtà dura un attimo e non rappresenta mai un equilibrio perfetto. Eppure, forse proprio per questo, esercita su di noi un fascino speciale.