Esplosione di un’autocisterna in Messico: il bilancio di morti e feriti è sempre più drammatico

E’ salito a otto in Messico il numero delle vittime causate dall’esplosione di un’autocisterna che trasportava gas di petrolio liquefatto lungo un’autostrada a sud-est di Città del Messico. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Clara Brugada, segnalando che sono almeno 94 le persone ferite di cui 22 in condizioni critiche, sei in stato grave e 39 in situazione “delicata”. L’impresa proprietaria della cisterna, Silza, ha fatto sapere che assumerà la responsabilità legale dell’incidente, prodottosi nella notte di mercoledì a seguito del ribaltamento del mezzo. Il conducente dell’autocisterna è uno dei pazienti che versa nelle condizioni cliniche peggiori.