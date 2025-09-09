Esplosione Napoli, gli ultimi aggiornamenti: evacuate due unità abitative, in salvo due donne e un bambino

I Vigili del Fuoco sono impegnati con 6 squadre nello spegnimento dell’incendio sulla collina dei Camaldoli divampato a seguito dell’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio nel quartiere Pianura, a Napoli. Sul posto sono in azione anche un elicottero, 3 ambulanze e 2 auto medicalizzate per garantire eventuali soccorsi. Sono state evacuate in via precauzionale due unità abitative adiacenti la fabbrica per un totale di 10 persone e tratti in salvo dai Vigili del Fuoco due donne ed un bambino che si trovavano in uno degli edifici.

Il deposito afferisce ad una fabbrica, risultata titolare di regolare autorizzazione amministrativa. Il prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha convocato il Centro coordinamento soccorsi, manifesta il proprio “ringraziamento a tutto il personale prontamente intervenuto al verificarsi dell’evento, con competenza e professionalità, scongiurando più gravi conseguenze alle persone ed esprime la propria vicinanza agli operatori rimasti feriti durante le operazioni di soccorso”.