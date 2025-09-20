Evacuato terminal dell’aeroporto di Dublino: cosa sta succedendo

Il Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino è stato evacuato oggi come “precauzione di sicurezza” e le operazioni di volo potrebbero essere temporaneamente interrotte, ha dichiarato lo scalo in un post su X. La tv pubblica Rte ha riferito che la decisione di evacuare è stata presa a seguito di “un’allerta di sicurezza”. La Polizia è sul posto. “Separatamente, un problema software in tutta Europa sta costringendo alcune compagnie aeree a utilizzare il check-in/imbarco manuale, con un impatto minore a Dublino e Cork“, ha poi sottolineato l’aeroporto su X.