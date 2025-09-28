Fico e Orban: “tagliare il petrolio russo è un colpo mortale per l’intera UE”

“Nessuno dovrebbe ordinarci dove prendere petrolio, perché secondo il diritto internazionale è un Paese sovrano a decidere il proprio mix energetico. Condivido l’opinione del premier ungherese secondo cui, con la decisione politica e ideologica di tagliare completamente le forniture di combustibili fossili dalla Russia, l’Europa danneggerà non solo Ungheria e Slovacchia ma l’intera Ue”‘. Lo ha detto il premier slovacco Robert Fico, secondo quanto riportano i media locali, accanto all’omologo ungherese Viktor Orban per le celebrazioni del 130° anniversario del ponte Maria Valeria che, attraverso il Danubio, collega la città ungherese Esztergom e la slovacca Sturovo.